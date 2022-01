NÄDALA ILMAPROGNOOS | Saabuvad külmakraadid ja tugev tuul, ees on oodata kõikumisi

Öine õhutemperatuur on veel vahemikus –4...+1°, päeva peale algab loode poolt alates kiirem langus ning õhtuks langeb mandril kuni –9°ni, kohati alla sellegi. Reedel eemaldub madalrõhkkond Venemaa põhjaalade kohale ja selle järel on meil veel lumehooge, kohati tuiskab. Päeval tugevneb lõuna poolt aegamööda kõrgrõhuhari, mille toel on oodata pilvkattes selgimisi ja sajuvõimalus väheneb. Loodetuul taltub ja õhtuks on mandril juba nõrk ning muutliku suunaga. Õhk külmeneb kiiresti. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul –5...–13, kohati kuni –18°, üksnes saartel ja läänerannikul on märksa pehmem.