| JUHTKIRI |



Head aastat uut, kallid lugejad. Uus aasta on alanud, uus koroonalaine on ennast üle Eesti rullinud, detsembri elektri- ja gaasiarved meie postkastidesse jõudnud. On, mille üle mõelda, mille üle muret tunda. Aga õnneks ka seda, mille üle rõõmustada. Tahaks loota, et tulemas on aasta, mille jooksul saab mõelda ja arutelda asjade üle, mis on meile tegelikud tähtsad ja olulised.