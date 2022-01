Professor Merits: koroonaviirus muutub vähem ohtlikuks

Merits selgitas, et varem on uute koroonatüvede puhul viiruse võime haigust esile kutsuda püsinud samal tasemel, ent levikuvõimalused on suurenenud. “Nüüd näeme esimest korda varianti, kus levik on kiirenenud ja patogeensus selgelt vähenenud. Selle ohvriks on toodud paljunemine sügavates hingamisteedes,” jätkas ta.

Omikrontüvi on võrreldes deltaga “kolinud korrus kõrgemale” ehk on efektiivne kõrgemate hingamisteede nakatamisel. “Allkorrusel” asuvaid kopsurakke omikron varasemate tüvedega samaväärselt nakatada ei suuda ning seetõttu ei kaasne kopsukahjustusi, mille pärast koroonaviirusesse nakatunud sageli haiglasse sattusid.

Aga see pole omikroni ainus eripära.