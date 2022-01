Kui keedate kartuleid ilma kooreta, siis koorige need vahetult enne keetmist, sest vees seistes väheneb oluline c-vitamiini sisaldus.

Kui palju panna vett, millal lisada soola ja kuidas täpselt kartuleid keeta? Nendest küsimustest oleneb see, kas tulemus on vesine või mitte.