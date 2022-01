KUULA SAADET | Vereringe haigused on meil peamiseks surma põhjustajaks. Kuidas riske vältida ja ohte ära tunda?

Südame-veresoonkonna haigused on arenenud riikides endiselt peamiseks surma põhjustajaks. TÜ Kliinikumi südamekliiniku kardioloogia osakonna juhataja dr Märt Elmeti sõnul elavad inimesed neis riikides kauem ja tihti tabavad südamevaevused just eakamaid. Ent suur roll on siin elustiilil.