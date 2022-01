Maria suhtus oma elusse ja elamise viisi pühendunult ja jäägitult. Ta oli Maša Eesti teatris.

Mu kassi nimi oli ka Maša. Maria Klenskaja auks pandud. Armastasin mõlemaid väga. Ega ma seda kassi-asja Mariale öelnud. Armastuse asja vist ka mitte. Ei teagi, miks – ilmselt polnud sobivat võimalust. Ehk kartsin ka öelda, sest ta oli mu jaoks maitsetundlik. Maitsekas nii elus kui laval.

Kõik teadsid, et Maria on võimeline loobuma mõne komöödia tõlkimisest, kui seal allapoole vööd naljad publiku rõkkama panid ja näitlejad seepeale just selliseid nalju pedaalisid.