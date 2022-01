Lumelükkamist ei tohi edasi lükata!

Möödusid aastad. Endisi kaasteenijaid oli elutee juba ammu lahku viinud ja kumbki ei teadnud teineteise saatusest midagi. Ühel päeval sai üks neist, nimelt jaamaülem, telegrammi, kus oli kirjas, et teedeminister on uueks teedeülemaks määranud insener Leonid Katski ja lähiajal tuleb ta X linna jaama tööd üle vaatama. Jaamaülem luges veel kord telegrammi ja talle tundus, et oleks nagu tuttav nimi sellel uuel teedeülemal. Ega ometi tema endine kaasteenija? Ja kui olekski, ega see veel tähenda, et uus teedeülem endise ametivenna ära tunneks. Pealegi ei taha ülemused ju olla oma alamatega mingis sõprusvahekorras, veel vähem tahavad nad välja näidata, et nad on kunagi alamastmel olnud samaväärsed töötegijad.