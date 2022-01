ÜKSIKASJALIK ÕPETUS | Kuidas kaotada kilosid ja treenida lihaseid lumerookimisega

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Järgmisel hommikul, olles unustanud eilse päeva tegemised, tabad aga valulikke tõmblusi käsivarres, pisteid taguotsas, mingit rõhumist küljes. Jõuad juba muretsema hakata, kuni viimaks taipad – need on lumelihased. Needsamad lumelihased, mis lumeta talvede tõttu on justkui ära unustatud. Sellise õrna valu korral pole vaja konsulteerida arsti, vaid anatoomiaõpikut, näiteks seda, mille autoriks Tartu Ülikooli anatoomiaprofessor Arne Lepp (1928–2018), võib öelda – kõikide meie arstide õpetaja.

„Lumerookimine on jõuharjutus ikka tervele kerele, pole vist lihast, mis selle töö juures laisaks saab jääda,“ kõneleb Eha Järv, maaülikooli anatoomiamuuseumi hoidja. „Aga „haigeks“ jäävad need lihased, mis igapäevatööde juures seni viilida on saanud.“