Jaapani kokanugade maaletooja: julgen väita, et 90% eestlastest ei tea, mis on terav nuga ja sellega lõikamine

Vanasti oli nuga relv või ellujäämisvahend, millest sõltus elu, ja sellesse suhtuti austusega, hoolitseti selle eest, et ta teeniks pikka aega. Ka enne sõda osati heast noast lugu pidada, sest raud oli kallis ja asju tuli hoida. Nõukogude ajal leidus odavat kirvetööd ja varakapitalismis läks asju väärtustav suhtumine hoopiski kaduma. Asju sai osta, minema visata ja jälle uue osta.

“Jaapani nugade juures võluski mind see teistmoodi, asju väärtustav suhtumine, filosoofiline pool, mis on jaapanlastel hästi paigas. Sellest hakatakse meilgi nüüd rohkem aru saama. Julgen väita, et 90% eestlastest ei tea, mis on terav nuga ja terava noaga lõikamine. Kuidagi on lepitud selle nüsimisega, ja tunne, mida korralik tööriist annab, on kujutlematu. See muudab kõik tüütud tööprotsessid meeldivaks,” arvab Margus.

Aga mis teeb noast noa? Miks üks on nagu labidas, teine aga lõikab suurepäraselt?