KÜSITLUS | Kui palju tasute oma elukohas detsembrikuu elektri eest?

Jaanuaris laekunud elektriarved on inimesi jahmatanud, sest need on harjunust kõvasti suuremad. Börsihinnaga seotud elektripaketi kasutajatel ulatuvad arved mitmetesse sadadesse või isegi üle tuhande euro - sõltuvalt sellest, milleks kellelgi elektrit kulub ja kui suurt elamispinda on tarvis majandada.