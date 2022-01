Omikronile mõjuvad vaktsiinid võivad valmida lähikuudel, hiljemalt sel aastal

“Praegune vaktsiin pakub endiselt kõrget kaitset raskelt haigestumise eest, kuid kaitse nakatumise vastu on madalam. Seetõttu on palju olulisi põhjusi vaktsiini uuendamiseks,” rääkis BioNTechi asutanud Uğur Şahin Rootsi ajalehele Svenska Dagbladet.

Uue vaktsiiniga lubab koos Pfizeriga tegutsev BioNTech kaitset nii koroonaviiruse varasemate kui ka omikrontüve vastu. Lootus on, et see kaitseb tõsise haigestumise eest 12 kuud.

Maaleht küsis ravimiametilt ja minister Tanel Kiigelt, millal doosid meie inimeseni jõuavad ja mis saab allesjäänud vaktsiinidest.