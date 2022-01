Argo ideon: Eesti inimestel on kõik juhtmed kokku minemas ja akud tühjaks saamas

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui sa elektriarve eest põgenesid, siis püüab sind kinni sooja hinnatõus, aegade kõrgeim bensiini hind või eelseisev toiduainete kallinemine. Sulle tundus, et enam-vähem saad oma eluga hakkama, saad kulutused kaetud? Arvuta uuesti! Praegu asuvad kõik numbrid liikumises, ja ainus, mida ei torma suure hooga keegi tõstma, on sinu enda sissetulek.

Läbi energiaküsimuse on Eesti poliitikaelu juba hüpanud sügavale 2023. aasta valimiskampaaniasse. Keskerakond tuleb avalikkuse ette plaaniga kõigi inimeste elektriarve kinnimaksmisest pooles ulatuses, kuigi teab ette, et valitsuspartner pole valmis sellega kaasa tulema. Peaminister Kaja Kallas toob eeskujuks Reformierakonna juhitava Tartu linna, kus juba võetakse vastu energiahinna kompensatsiooniavaldusi ja vastandab seda Keskerakonna juhitavale Tallinnale, kus avaldusi sel nädalal veel esitada ei saa. Mida pole kusagil, on ühtse sihiga valitsus, kel on selge tegevusplaan lähemaks ja pikemaks ajaks. Isamaa ja EKRE on aga lihtsalt valmis kogu elektriturgu vundamendini lammutama asuma.