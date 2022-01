Eesti lehmad annavad Euroopas kõige rohkem piima

Kui viimastel aastatel on Euroopa kõrgeima piimatoodanguga riik olnud Taani ja Eestile on jäänud „igavese teise” au, siis 2020. aasta oli see, kui Eesti lehmad Taani omadest mööda põrutasid.