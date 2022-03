FOTOD | Uued tomatisordid, mille erakordne maitse muudab sinu arusaamist tomatitest täielikult

Tarkvarainsener Ingmar Pappel on juba aastaid olnud kõige parema tomatisordi otsingul. Tema hobi on paisunud sedavõrd suureks, et eelmisel hooajal kasvatas ta üle 400 tomatisordi, mille seemned on pärit kõikjalt maailmast. Ta jagab oma katsetuste tulemusi ja sealt saadud kogemusi meeleldi teistegagi ning juhib kasvatajate tähelepanu just vähem tuntud ja eriliste sortide suunas.