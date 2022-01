Vanasti osati teha vastupidavaid asju, kuid tänapäeval kipub kõik kergesti lagunema. Ilmselt on paljud seda lauset kuulnud või vähemalt ise nii mõelnud. Isegi, kui see on pelgalt müüt. Tõsi on aga see, et paljud mitukümmend aastat tagasi valmistatud kodumasinad on inimestel veel siiani pidevas kasutuses.

Ja millekski välja vahetada midagi, mis endiselt töötab. Kui see just muidugi suur energiaröövel pole.

„Minu 45aastane Minsk-10 külmik töötab vahetpidamata. Vahvliküpsetaja, kohviveski, diapositiivide projektor, trükimasin, mulksutaja-kohvikann jne,” loetleb Sirje Ideon ette oma varandust.