Kalev Kallemets: energiahinnad ei hakka langema kunagi, kui jätkame turu manipuleerimist poliitikaga

Ligi 80% investeeringutest on subsideeritud. Euroopa Liit ja pea kõik riigid seavad siduvaid taastuvenergia eesmärke, kasutavad eri toetusskeeme, investeeringutoetusi, rahastustoetusi, korraldavad alalise taastuvenergia arendamise raporteerimist, konverentse, seminare, koosolekuid ja poliitilise retoorika tsüklit. Energeetika on tehniline majandusvaldkond, milles on tugev poliitiline mõõde ja sekkumine olnud alati, kuid Euroopa Liidus on see üle võlli läinud ja sekkumisest ongi saanud energiamajandus.

Tugeva poliitilise survega on elektrisüsteemi ebastabiilsust võimendav taastuvenergia üle kümne aasta võtnud kogu ühiskondliku ja energiamajanduse fookuse ning selle vilju saame nüüd näha. Taastuvenergia on vajalik, hea energialiik, kuid ainult ausas konkurentsis, subsideerimata ning nõudes ühiskonnale ligilähedaselt sama energiakvaliteeti ehk stabiilsust, kui pakuvad juhitavad tootmisvõimsused. Alalise subsideerimisega edukat rohepööret ei tee, nagu ei tee riikliku subsideerimisega ka ühiskonda jõukaks ja targaks.