TELESOOVITUSED | Vääritud tõprad, alaealistele keelatud

Esmaspäeval, 24. jaanuaril kell 22 on TV3 ekraanil režissöör Quentin Tarantino mängufilm “Vääritud tõprad”, kus mängivad Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender. Shosanna Dreyfus näeb okupeeritud Prantsusmaal pealt, kuidas natsikolonel Hans Landa mõrvab tema perekonna. Napilt eluga pääsenud tüdruk põgeneb Pariisi, kus hakkab valenime all tegutsema ühe kino omaniku ja operaatorina. Eri inimeste saatuseniidid jooksevad kokku Shosanna kinosaalis, sest noorel naisel on ka isiklik kättemaksuplaan.