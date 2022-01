Esmapilgul keeruline, kuid tegelikult on kootud kõrvuti kaks lihtsat palmikut, mille vahele on kootud üks pahempidine silmus. Palmikutele saab erinäolise ilme anda, kui kord keerata silmuseid paremale, kord vasakule. Vahele on peidetud ka valepalmikuid.

FOTO: Pille Hermann