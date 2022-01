Kiirustage! Vaid kolmandik Eesti rahvastikust on tänaseks loetud

Kõige rohkem veebiküsitlusele vastanuid oli Tartu linnast, kus vastanute protsent on 39,3%. Harjumaal on vastanuid 39%. Üle kolmandiku elanikes on loendatud Tartu, Harju, Rapla, Hiiu, Saare, Lääne, Järva, Lääne-Viru, Viljandi ja Pärnu maakondades. Kõige vähem on vastuseid tulnud Ida-Virumaalt 14.9% ja Valga maakonnast, 24,9%.

Elektroonilise ankeedi täitmine võtab aega keskmiselt 5 minutit ning see hõlmab vaid küsimusi, mille kohta teadlased, ametnikud ja organisatsioonid infot vajavad, kuid registritest täna veel vastuseid ei leia. Küsimused puudutavad näiteks võõrkeelte ja murrakute oskust, usulist kuuluvust ja seda, kas inimesel on terviseseisundis põhjustanud elulisi piiranguid või mitte.

Rahvaloenduse e-küsimustikku saab täita kuni 22. jaanuarini.