Tõel ei tohi olla vale hind!

ANEKDOOT

Mees kohtub endise klassivennaga, nüüdse arvutipoeomanikuga, ja on nördinud: “Kuulge, ma saan aru, et sööt ja kütus on kallinenud ning seetõttu on liha ja munad kallinenud. Saan aru, et elekter ja taimsed rasvad on kallinenud ning või ja piima tootmiskulud on kallinenud. Aga kuidas saab Hiina arvutihiir poole aastaga 70 protsenti kallimaks minna! Äkki olen loll ja ei saa millestki aru?”