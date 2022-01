KÜSITLUS | Milline lahendus kõrgete energiahindade hüvitamiseks on õige?

Valitsus kaalub täiendavaid meetmeid, et toetada inimesi, keda on aasta algul löönud hiidsuured elektri-, kaugkütte- ja gaasiarved. Lahendusi on avalikkuses pakutud alates riiklikest piirhindadest kuni tarbijale n-ö peo peale raha maksmiseni. Küsime nüüd lugejailt, milline võimalus tundub teile parim?