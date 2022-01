Argo Ideon: Repinski pole kellegi luuser, vaid väga edukas inimene

Repinski on olnud Eesti valitsuses minister, mitu koosseisu riigikogu liige, omavalitsusjuht. Ta on taksojuht, seega tal on auto ja juhtimisõigus, seltskonnalehtede pädeval hinnangul on tal naiste seas lööki; inimese sissetulek on mitu korda suurem kui Eestis keskmiselt ning tal on sääste, mida investeerida. Mida ühel pealt kolmekümnesel meesterahval veel vaja? Ühiskondliku tegevuse sfääris ei ole Repinski n-ö aktsiad kõrgel, aga see võib alati muutuda.