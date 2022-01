See ei ole uudis kellelegi, et vägijoogid ja rasvased road hävitavad maksa. Mida aga tihti ei teata, on see, et toidulisandid võivad maksa samamoodi tuksi keerata. Tormata aga apteeki ja kukkuda maksapuhastustoonikuid, -tablette kugistama, on maailma kõige mõttetum asi.