Toetuseta jäänud Narva Vaba Lava juht Märt Meos: loodan, et ka riigile on eestikeelse kultuuri kohalolu Narvas tähtis

Vaba Lava juht Märt Meos, kes on ühtlasi väiketeatri R.A.A.A.M. omanik ja produtsent, räägib hakatuseks loo sellest, kuidas Venemaal staari staatusse tõusnud Julia Augi värske lavastuse „Ema, kas meie kass on ka juut?” võttis Eesti juudikogukond omaks. Rahunesid ka need, kes suve lõpul protestisid Narva Vabaduse festivalil etendunud „Mein Kampfi” vastu juba enne, kui seda Narvas mängiti. Selle lavastuse suhtes on juba huvi üles näidatud nii Moskvast kui Tel Avivist.

Julia Augi detsembris Tallinnas esietendunud lavastust mängitakse sel laupäeval ka Narvas. Julia Aug teeb seal ise sünkroontõlget ja kohtub pärast oma kodulinna publikuga.

Märt, mis seisus on praegu Narva Vaba Lava?

Narvas on ilus teatrimaja, mille avasime kolm aastat tagasi. Oleme seda maja suutnud elus hoida tänu varasematele erakorralistele ühekordsetele toetustele. Eelmise aasta kogu toetus kahe maja (Tallinna ja Narva teatrikeskuse – M. M.) kohta oli 291 000 eurot. Kaht maja sellega elus ei hoia.