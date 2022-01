Soome põllumeeste esindaja: kas peame leevendama ka teiste tööstustesüsinikuheidet? Kui see toimub meie tingimustel, siis on hästi

Põllumehed peavad olema valvsad, et suurte kliimaeesmärkide saavutamisel mitte jääda vaeslapse ossa, kel on üksnes kohustused, aga mitte ühtegi eelist, rõhutab Soome viljakasvatajate esindaja Max Schulman.

Schulman loetles, et CO2 heitmeid tuleb põllumajandusest, lennundusest ja paljudest tööstusharudest.

„Kas peame leevendama ka lennunduse ja teiste tööstuste heitmeid? Kui see toimub meie tingimustel, siis on hästi,“ rääkis Soome teraviljakasvataja ja rõhutas, et põllumehed peavad süsinikukrediidi müügil saama õiguse hinnapoliitikas kaasa rääkida.