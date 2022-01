Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Lihatoodetest on aastaga kõige enam kallinenud kondita veiseliha. Tunduvalt kallim on lõhe, samas jahutatud forell on veidi odavam. Piimatoodetest on aastavõrdluses kõige enam kallinenud kilepakis piim, kohvikoor ja kilepakis keefir. Aastavõrdluses on tõusnud ka nisujahu ja leiva hind, kuid saia hind polnud muutunud. Nii imporditud kui Eesti kanamunad olid sel aastal odavamad kui eelmise aasta detsembris. Ka importõunad on odavamad.Vaata suurt hinnatabelit poodides ja turgudel!