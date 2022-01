Hindrek Riikoja: Tere tulemast, peaminister Martin Helme

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Poliitika on armutu. Igal erakonnal on küll oma maailmavaatelised püsivalijad, kuid reeglina ei piisa nendest valimiste võitmiseks. Võidulootus on neil, kes tegudega näidanud, et neist inimestele kasu on. Või siis peavad nad vähemalt sõnades suutma valijaid veenda, et nende võimule pääsedes kõik muutub ja paremaks läheb. Kui oled aga näidanud, et sinu abile loota ei saa, pole mõtet ka laiade masside toetust oodata.

Praeguse venitamise ja vaidlemisega valitsus oma kasutust just tõestabki. Sellest on Keskerakond selgelt ka aru saanud ja seetõttu ähvardatakse valitsuspartnerit küllalt otsesõnu valitsuse laialiminekuga. Jüri Ratas teab, et kui inimestele kiiresti reaalset abi ei pakuta, ei suuda ta end järgmise aasta jooksul õigustada väitega, et meie küll tahtsime ja olime head, aga kuri Reformierakond keeras kõik plaanid vussi. Ratas teab ja mäletab, kuidas käis Res Publica, Koonderakonna või Rahvaliidu käsi. Kaja Kallas vist ei mäleta.