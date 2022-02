Ando Eelmaa: me pole lihtsalt veel märganud, et puuaeg on käes

Nüüd juba endine Rootsi peaminister Stefan Löfven teatas pärast Euroopa Liidu metsastrateegia avalikustamist nördinult, et Rootsi läheb oma metsade eest sõtta. Sealne ühiskond on üsna üksmeelne, et metsi majandav Rootsi on lahendus, mitte probleem. Meie siin peame hoopis metsakodusõda, kus rindejoon läheb läbi endiste heade naabrite hoovide kuni Brüsselini välja. Meie oma inimesed nõuavad keset pretsedenditut energiakriisi, et Euroopa Liit keelaks ära puidust energia tootmise ehk näiteks 60% meie praegusest kaugküttest ja märkimisväärse osa toodetavast elektrist.

Metsade majandamise vaenajad unustavad teadlikult teise poole rehkendusest. Millega puudu jääv osa asendada? Energiatootmisel on alternatiive, kuid puit materjalina on inimkonnale üks väärtuslikumaid kingitusi üldse, mis loodus andnud.