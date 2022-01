Must statistika. Koroona on elu võtnud rohkem kui 2000 eestlaselt

Viirus on võtnud rohkem mehi kui naisi, sest surnud inimestest on 50,4 protsenti olnud mehed ja 49,6 protsenti naised.

Koroonasurmad on jätnud jälje ka Eesti üldisesse suremusse. Maaleht on varem kirjutanud, et Covid-19 ja suvine kuumalaine pöörasid suremuse langustrendi järsult tõusule.

Tartu ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer rääkis, et 2021. aasta suurem suremus tuleneb eelkõige Covid-19 surmadest, kuid mõnisada surma põhjustas ka suvel esinenud ekstreemne kuum ilm. “Seda on ka mujal maailmas nähtud, et kuumalained on kaasa toonud liigsuremust,” ütles Fischer.