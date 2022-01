ELEKTRI HIND | 15 olulist küsimust ehk kas jätta maksmata, süüdistada Leedut, lahkuda börsilt ja euroliidust või...

Maaleht otsis välja 15 õige enam esitatavat küsimust elektri hinna kohta ja leidis neile ka vastused. Teemad on alates maksmata jätmisest kuni Eesti võimaliku väljaheitmiseni Euroopa Liidust kui me peaks börsilt lahkuma. Ja ikkagi - miks me ei saa oma elektriga ja oma hinnaga hakkama? Uurisime järgi.

Küsimustele vastavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Jaanus Uiga ja Eesti Energia pressiesiesindaja Priit Luts.