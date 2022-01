Ruve Schank: siiani maksame rohepöörde eest pigem poliitiliste kokkulepete alusel kui selle tegelikku hinda

Värsked pildid Valgevene piirilt näitavad puude mahavõtmist üsna arhailisel meetodil – ikka kirvega ja lõkkeks, et sooja saada. Mägimatkajad on õnnelikud, kui jõuavad tormi eest alla metsapiirini, sest siis saab sooja teha. Nüüd aga räägitakse, et peaks ahjud-pliidid välja lõhkuma või vähemalt puudega kütmise lõpetama.

Tulevad meelde ajalootunnid Londoni kohta, kus kivisöega kaminaid köeti. See tekitas tõelise sudu, aga meie maakohtades see nüüd küll probleem pole. Probleemiks on vihmametsade raiumine tuhandetel ruutkilomeetritel, ja sugugi mitte kütteks. Kogu Vahemere äär on metsadest paljaks raiutud, peamiselt maja- ja laevaehituseks, aga küllap läks midagi kütteks ka.