NUNNUDUSE DEFITSIIT | Valitsuse liikmed pole loomapiltide jagamise rõõmu avastanud

Maaleht tegi ülevaatliku artikli loomadest sotsiaalmeediast.

Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel rääkis artiklis, et loomapildid võivad pakkuda üha rohkem polariseerunud ühiskonnas võimaluse erimeelsused kõrvale jätta ja kokku tulla. “Kui vandenõuteooriate ja vaktsiinide osas võime end siniseks vaielda, siis hundikoera piltide all saame aru, et meil on ühisosa,” märkis Murumaa-Mengel. Ta näitlikustas, et on raske leida inimesi, kes ütleks loomi või loomapilte nähes “iu” või “väkk, labrador”. Vabariigi valitsuse liikmete sotsiaalmeedia seintelt leiab loomapilte harva.

Valitsuse liikmetest on kõige enam jälgijaid sotsiaalmeedias peaminister Kaja Kallasel. Kas ta avaldab ka kassipilte? Millise ministri sotsiaalmeediakontol on kõige rohkem loomapilte?