Rongis kaasreisija videosse jäänud masturbeerijale määrati rahatrahv

Politsei määras isikule kiirmenetluse otsusena karistuseks rahatrahvi. Rahatrahvi suurust ei avalda politsei enne kui otsus on jõustunud.

Põhja prefektuur vahendab, et sarnastest juhtumitest antakse politseile teada paaril korral aastas. "Mis on ka ainuõige teguviis, sest nii saab avalikus ruumis teisi inimesi oma käitumisega häirinud inimese vastutusele võtta. Kõnealune juhtum on selle kohta heaks näiteks," kommenteeris Põhja prefektuuri pressiesindaja Kristjan Lukk.