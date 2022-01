Oksjonil on viie miljoni euro eest kokku 687 ha kinnistuid

Kinnistute pakettidest mahukaim on Saarte pakett , mis koosneb 16 metsakinnistust, kokku 157,78 hektarit metsamaad Saaremaal ja Hiiumaal alghinnaga 1 500 000 eurot. Tutvu paketiga siin: oksjonid.timber.ee/kinnistu/5309

Pakkumisel on ka Mandri pakett – 15 metsakinnistut Harjumaal, Raplamaal, Pärnumaal ja Läänemaal. Kokku 145,66 hektarit alghinnaga 1 400 000 eurot. Tutvu paketiga siin: oksjonid.timber.ee/kinnistu/5304

Kolmandaks on oksjonil Pärnu pakett – 4 metsakinnistut Pärnus, kokku 56,45 hektarit metsamaad alghinnaga 385 000 eurot. Tutvu paketiga siin: oksjonid.timber.ee/kinnistu/5302

Kinnistute oksjonid toimuvad ASi Timber korraldatud oksjonil n-ö suletud ümbriku meetodil, kus pakkumise esitajal ehk metsa ostjal on ainult üks võimalus oma pakkumist esitada. Pakkumise esitamiseks tuleb oksjonikeskkonnas alla laadida pakkumisdokument, täita vastavad väljad, sh pakutav summa, digiallkirjastada ja edastada see iga oksjoni jaoks loodud individuaalsele e-posti aadressile, mida ei avata enne oksjoni tähtaega. Sõltumatu serveriteenuse pakkuja annab kinnituse, et enne pakkumiste esitamise tähtaega ei ole e-posti kontole sisse logitud ega postkasti sisuga tutvutud.