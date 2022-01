Kes saab üle igast mäest, see on omadega mäel!

Kaks jahimeest on metsas, kui üks neist äkki kokku kukub. Mees ei hinga ja tema silmad on kinni. Teine mees võtab telefoni ja helistab hingeldades päästeametisse: “Mu sõber on surnud, mis ma tegema pean?” Päästedispetšer vastab: “Rahunege maha, kõigepealt tehke kindlaks, kas ta ikka on surnud.” Hetk vaikust ja siis kõlab lask. Jahimees ütleb taas telefoni: “Okei, ta on surnud, mis ma nüüd pean tegema?”