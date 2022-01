Kambjast leitud pesukaru on leitud! Mis saab edasi ja miks väike loomake on tekitanud nii palju ärevust?

Pesukarud on meie poole teel

Looduslikult elab pesukaru Põhja-Ameerika mandril Mehhikost kuni Kanadani. Eesti kliimavöönd on tema jaoks piiripealne, talle sobib pisut pehmem kliima. Meie tõsiste talvede korral jääks ta looduses nälga ja nii asutakse tõenäoliselt elama just inimeste lähedusse.

Leedus on olnud teateid pesukarude looduslikust levikust ja nad võivad lähiajal siiagi jõuda. "Peaksime siiski enda poolt kõik selleks tegema, et invasiivsed võõrliigid, kes kohalikku looduslikku tasakaalu ohustavad, siia ei jõuaks või jõuaks võimalikult hilja," on spetsialist veendunud. Selleks on vaja aga loodusel silma peal hoida. Kui mõnd võõrliiki hakatakse Eesti looduses märkama, on oluline iga isend võimalikult kiirelt tuvastada ja kinni püüda. Siinkohal saame kõik kaasa aidata: kõigi looduses märgatud invasiivsete võõrliikide puhul oodatakse videot või fotot sellest loomast või ka taimest, keda on märgatud. Kirjutada võib otse keskkonnaametile aadressil info@keskkonnaamet.ee või siis anda leiust teada riigiinfo telefonil 1247. Pesukaru lemmikloomana omavatel inimestel tuleb oma lemmik eksituste vältimiseks kiibistada.

Mis aga saab Mõmmikust edasi ja miks me nii hirmsasti üht väikeset looma kardame, saab edasi lugeda artiklist.