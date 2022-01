Simmo Kruustük: suitsuvorst võiks viia Eesti toidu väljateenitud aukohale maailmas

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eesti toit paistab väga positiivselt silma, sest on Euroopa Toiduohutusameti EFSA seiretulemuste järgi maailma puhtamaid. Eurostati viimaste andmete järgi on Eesti euroliidu viie kõige vähem taimekaitsevahendeid kasutava riigi hulgas. Samal ajal impordime siia rohkelt kaupa näiteks Hollandist, Hispaaniast või Poolast, kelle vastavad näitajad ei ole sugugi nii kosutavad.

Lihasektoris on rahvusvahelisi edulugusid vähe, kuid palju on õppida näiteks Hispaanialt, kes suutnud oma tooteid väga edukalt turundada. Vähe on maailmas kauplusi, kus poleks hispaanlaste chorizo’t või vinnutatud sinki.

Ka Eestil peaks olema fookustoode, mis on meie riigi saadikuks. Julgen öelda, et selline kasutamata ekspordipotentsiaal on täissuitsuvorstil tema tuntud headuses ja mida oleks võimalik analoogselt koordineeritud alustel piiri taga turundada.