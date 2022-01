Tallinna Südalinna kooli kooliõde Elis Singh Sunar soovitab lapsele selgitada, millised tagajärjed küünte ja juuste närimisel olla võivad ning pakkuda abi asendustegevuste leidmisel.

“Vanematele on see ebameeldiv avastus, kui selgub, et laps närib küüsi,” tõdeb kooliõde Elis Singh Sunar ja lisab, et suuremaks paanikaks põhjust pole. Organismi sattudes ei tee küüned erilist kahju, sest organism on suuteline küüsi läbi seedima. Ohtlikud on aga muud terviseriskid, mis võivad tagajärjeks tuua tõsiseid haigusi, sellepärast tuleb aidata lapsel närimiskombest vabaneda.