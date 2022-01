Argo Ideon: kui iga päev võib olla vastlapäev või jõulud, siis võiks iga päev olla ka palgapäev!

| PANIN TÄHELE | Kuigi vastlapäev on tänavu alles 1. märtsil, on kohevad, moosi ja vahukoorega vastlakuklid juba kaubandusvõrgus saadaval.

Muidugi võib nüüd kuu aega järjest vaielda, kas moos käib vastlakukli sisse või on see üks saatanlik uuendus, kuid kukkel ise kahtlemata maitseb hästi. Kelgutama minek on juba märksa keerulisem ettevõtmine kui vastlakukli söömine.