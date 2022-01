Kui ma proovin vene rahvusest raadiokuulajaid veenda Putini kurjades kavatsustes, siis pole eriti arukas rääkida venelastest või Venemaast. Märksa mõistlikum on rääkida Kremlist või Putinist, kes soovivad naaberriigis võimule upitada neile ustava nukuvalitsuse. Suurem osa vene rahvusest raadiokuulajaid ning isegi nende kaasmaalased kodumaal ei samasta ennast Vene Föderatsiooni võimukeskusega.

Samas on selge, miks me ise seda märkamata omistame praeguste Kremli võimurite tegevuse venelastele või Venemaale. Nii on see kujunenud juba ajalooliselt, sest tavatseme ju Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi aega nimetada „vene ajaks”, mitte „nõukogude ajaks”.