Heido Vitsur: ei saa loota, et läheb lihtsalt hästi. Paar aastat oligi elekter väga odav, enam aga mitte

Energeetikaekspert Raivo Vare usub, et elektri hind on keskmiselt kõrgem nii tuleval talvel kui ka sealt edasi, kui just praegust süsteemi ei muudeta. “Gaasihindade tase jääb veel mitmeks aastaks keskmiselt kõrgemaks, eriti hooajaliselt. Nagu kasvab jätkuvalt ka emissiooni­kvootide hind. Gaasihinnad veavad enda järel aga kõiki energiasisendite hindu.”

Sama meelt on ka majandusekspert Heido Vitsur: “Energia hinnatõus on mitmete aastate tegemiste ja tegemata jätmiste tagajärg. Olen täiesti veendunud, et need probleemid ühe aastaga ei kao.”

Vare sõnul on valitsuse praegused leevendusmeetmed ajutised ja edasiseseks hinnakasvu pidurdamiseks oleks vaja muuta senist süsteemi.