Kaitseministeerium: pole kindel, et USA lisaväed tulevad Eestisse

Eesti on avalikult kinnitanud, et Ameerika üksused on Baltikumis teretulnud. “Ameerika lipp on tugevaim heidutus Venemaa vastu,” ütles peaminister Kaja Kallas esmaspäeval ilmunud Financial Timesi intervjuus.

Kaitseministeeriumi kinnitusel on Ameerika Ühendriigid üks meie olulisemaid liitlasi, kellega meie kaitseväelased on koos teeninud keerulistel sõjalistel operatsioonidel ja Ühendriikide toetus meie piirkonnale on kahtlemata äärmiselt oluline. “Eesti räägib Ameerika Ühendriikidega meie kaitselahendist ja milliste sõjaliste võimetega Ühendriigid võiksid seda toetada.”