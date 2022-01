Meilgi saab ehk varsti rannast toitu koguda: Mehhiko päritolu merekarp on jõudnud levida Muuga lahte

Kotta sõnul on Rangia cuneata puhul, kelle ajalooline leviala hõlmab Mehhiko lahte ja Põhja-Atlandit, tegemist söödava karbiliigiga. „Tegemist võib olla uue ja väärtusliku proteiiniallikaga meie vetes ning nende väljakorjamine võimaldaks ühtlasi ka liiki ohjata. Merekarbid elavad üldjuhul puhtas liivas ja nii madalas vees, et neid saab korjata väikest käsitraali vedades. Selliselt toimides pole ka ohtu ümbritsevale keskkonnale,“ selgitas Kotta.

Eesti, Venemaa ja Soome teadlased on kolm aastat töötanud koos projekti ADRIENNE raames, et omandada rohkem teadmisi Soome lahe kohta. Ühisprojekti käivitasid 2019. aastal kolme riigi eksperdid selleks, et üle saada takistustest - andmete killustatusest ning riikides kasutatavate uurimis- ja hindamismetoodikate erinevusest -, mis seni pidurdasid edusamme Soome lahe seisundi parandamiseks.