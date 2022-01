Väljas on paar kraadi külma, aga tundub nagu oleks väga külm. Mis on selle põhjus?

Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak selgitas, et külmatunnet suurendab tuul, mis puhub ära inimese kehasoojusega soojendatud õhukihi tema ümbert. „Mida tugevam tuul ja madalam õhutemperatuur, seda rohkem peab inimene kulutama energiat, et ilmale avatud nahapinna temperatuuri ohutul tasemel hoida,” rääkis Kiitsak. Seega, mida tugevam tuul ja madalam õhutemperatuur, seda rohkem on tuulekülma ehk seda madalam on tajutav õhutemperatuur. Kiitsak lisas, et rolli omab ka õhuniiskus.