Osa börsipakette on sellised, mille puhul ei vähenda elektriarvet isegi öine pesupesemine

Kuna ööpäeva vältel on elektribörsi tunnihinnad erinevad, soovitatakse tarbijal suurema elektrikuluga toiminguid (näiteks pesumasina kasutamine) teha siis, kui hind on väiksem. Kuid praktikas selgub, et osa hinnapakettide puhul kasutavad elektrimüüjad börsihinna kaalutud tunnihinna põhimõtet.

Niisuguse hinnapaketi kasutamisel päeval suure börsihinnaga tundidelt elektritarbimise üleviimine odavama hinnaga tunnile rahalist kokkuhoidu ei anna, olgugi et vähendab tipptunnil elektrivõrgu koormust. Küll aga päevase elektritarvitamise üleviimine öise tariifi kehtivuseajale annab tarbijale rahalist kokkuhoidu.