Tauno Vahter: hädasolija saatuse võib määrata see, kas meediale lugu sobib

Ühest küljest kõigile mõistetav, sügavalt isiklik draama ning ka liigutav näide, kuidas muidu omavahelistes suhetes tihtipeale külmaks peetavad eestlased koostööd teevad. Selle kõrval tuli aga taas meelde, kuidas teatud olukordades võib inimese saatuse ja otseses mõttes elu üle otsustada ka tema meediakuvand.

Ma ei ole ajalehetoimetuses töötanud ega pidanud selliseid otsuseid langetama, kuid on ka küsimus, mitu sellist juhtumit meedia korraga välja kannatab? Vabandust, selle kuu haige laps on meil juba olemas… Sarnased artiklid on küll väga kõrge loetavusega, kuid keegi ei avalda ju korraga kümmet samasugust kurba lugu.