TELESOOVITUSED | Uus sari ja Eesti Laul

Laupäeval, 12. veebruaril kell 18.45 on ETV eetris saade “Eesti Laul 2022. Finaali eel”, kus reporterid Heleri All ja Jüri Muttika avavad põnevaid hetki ettevalmistustest Eesti Laulu finaaliks. Kell 19.30 aga algab ülekanne Saku Suurhallist, kus selgub, kes kümne finalisti hulgast on parim, et esindada tänavu Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel Torinos. Saatejuhid on Maarja-Liis Ilus ja Priit Loog.