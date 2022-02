Argo Ideon: mida erilist võtta ette "maagilisel hetkel" 22. veebruaril?

Kui tahad midagi erilist teha, ajasta see 22. veebruariks 2022, kell 22.22. Tea, kas vanarahva tarkus midagi sellest numeroloogiast ka räägib, kuid igal juhul on tegu sobiva ajaga panna ahju kook (ei tee paksuks), teha abieluettepanek (saab nalja), riputada seinale pilt (jääb otse). Numbrid ei valeta. Eelseisev maagiline hetk on muide ka ideaalne, et panna külmikusse kauss keedetud mune. Marinaadis, mis koosneb veest, lusikatäiest suhkrust, lahjast sojakastmest ning sortsukesest šerriäädikast. Järgmisel päeval võtad ilusad tumedad munad külmikust välja ning teed nendega kiluvõileivad, mida süüa Vabariigi aastapäeva hommikul.