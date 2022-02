Vaba Lava uus kuraator Harald Rosenstrøm: Norras me pigistame silmad kinni, et mitte näha erinevusi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Küsimusele, kas Norra teatris on tsensuuri, vastab Harald Rosenstrøm isegi üllatunult: „Ei-ei!“ Ja lisab: „Tegelikult ma ei taha sellest rääkida. Meil ei ole küsimus tsensuuris, vaid selles, et oleme poliitkorrektsed. Ja kui sul juhtub asjadest olema teistsugune arvamus, siis tabab sind üldine hukkamõist.”

Harald, sa oled pärit Norra pealinnast. Aga praegu ajame juttu minu kodulinnas Raplas, kus elab 5000 inimest…

Kui mina sündisin, elas Oslos 500 000, nüüd aga on ligikaudu 700 000 inimest. Maailma mõistes on see väike linn. Arvan, et Norra on õige pisut Eesti sarnane. Oleme samuti väike maa. Loodus on muidugi teine, aga meil on samuti palju väikelinnu.

Kas su isa ja ema on kuidagi kultuuriga seotud?

Ei, nad on majandusinimesed. Ökonomistid. Sa sihid sinna, et miks mina hakkasin kultuurist huvituma? Miks teater? See, et tahtsin õppida oma emotsioone väljendama, ei ole küll kuidagi vanemate suunatud. Ma isegi ei tea, miks, aga tahtsin näitlejaks saada.