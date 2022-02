Värske aasta konsulendi tiitli kandja Liia Lust on igas mõttes värvikas tegelane, kel korraga mitu ametit: ta juhib Jõgevamaa Koostöökoda, Jõgevamaa Kodukandi Ühendust ja on ka Põltsamaa vallavolikogu liige. Äsja ilmus trükist tema koostatud mahukas kogumik „100 Jõgevamaa talu läbi sajandi“, kus autor annab ülevaate kohalike talude saatusest, sest „eestlane on maarahvas ja meie juured on külades“.